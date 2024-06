Schützenfest in Hoisten Schützen feiern jüngsten König der Geschichte

Sportlich sind die Hoistener Schützen am Freitagabend in ihr Schützenfest gestartet. Der neue und jüngste Schützenkönig in der Hoistener Geschichte, Jan I. Tenberken, hatte zur Eröffnung und zum Public Viewing in seine Residenz eingeladen. „Die Stimmung war einfach unglaublich am Freitagabend. Der Sieg der deutschen Mannschaft war natürlich das i-Tüpfelchen. Besser hätten wir nicht in unser Wochenende starten können“, freut sich Marcel Stein, Pressewart der St. Hubertus Schützenschaft.