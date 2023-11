St.-Peter-Gemeinde Neuss-Hoisten Die Gemeindebücherei St. Peter wird 125

Seit 125 Jahren bietet die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) der Pfarrei St. Peter an der Schützenstraße in Hoisten ihren Besuchern Bücher, CDs, Spiele oder Puzzle sowie Zeitschriften und TipToi-Medien an und gehört damit, gemeinsam mit der Einrichtung St. Quirin, zu den ältesten im Sendungsraum. Noch älter ist nur die KÖB St. Stephanus in Grefrath, die seit 175 Jahren besteht.