Feuerwache Neuss-Süd Unverständnis für stillstehende Baustelle der Feuerwache

„Mitte August wurde unter großer Beachtung durch Presse und Öffentlichkeit der Baubeginn der neuen Feuerwache Neuss-Süd gefeiert. Wenig später wurden an der Einmündung der Schluchenhausstraße Bauarbeiten begonnen“, sagt Bernd Freiburg. „Seit mehr als vier Wochen hat sich an beiden Baustellen absolut nichts mehr getan. Das mag im Falle der Feuerwache vielleicht hinnehmbar sein, hinsichtlich der Baustelle Schluchenhausstraße ist dies ein Unding.“ Für nichts und wieder nichts würden die dortigen Anwohner zu langen Umwegen durch Hoistener Wohnviertel gezwungen, so Freiburg. „Der Verkehr durch Hoisten wird durch die Ampelanlage nachhaltig behindert. Dies gilt insbesondere für die Weckhovener Bürger, die in den dortigen Supermärkten einkaufen wollen.“ Mit seinem Anliegen hat sich Freiburg an die Stadt gewandt.