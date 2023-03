Gruppen-Einbruch in Neuss Schaden im fünfstelligen Bereich bei E-Bike-Diebstahl

Neuss · In Neuss hat eine Tätergruppe von mindestens sechs Personen einen Einbruch in ein Geschäft begangen. Dabei wurden Waren in einem fünfstelligen Gesamtwert gestohlen.

17.03.2023, 15:05 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise nach dem Gruppeneinbruch. (Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen mindestens sechs Einbrecher am Mittwochabend, 15. März, gegen 23.45 Uhr, die Fensterscheibe an einem Geschäft an der Moselstraße ein. Die Unbekannten stiegen durch das Loch in der Scheibe in das Geschäft und entwendeten sechs hochwertige E-Bikes in einem mittleren, fünfstelligen Gesamtwert. Zur Täterbeschreibung kann lediglich gesagt werden, dass die Personen vermummt waren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

(NGZ)