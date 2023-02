Handel in Neuss Hoffnung für die Galeria schwindet

Nur noch zwei Wochen, bis der Entscheidungsmonat anbricht. Die 17.400 Beschäftigten des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof werden im März wohl Klarheit erhalten, wie viele und welche der 131 Filialen geschlossen werden. Auch in Neuss zittert die Belegschaft weiter. Bei manchen ist die Verunsicherung so groß, dass sie bereits den Arbeitsplatz gewechselt haben. Das Bangen dürfte in Anbetracht der aktuellen Nachrichtenlage nicht nachlassen.