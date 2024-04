Das gab es noch nie Überraschendes Angebot bei „Höhle der Löwen“ für Neusser

Währenddessen ziehen sich Janna Ensthaler und Carsten Maschmeyer zurück und beraten, wie sie vielleicht doch helfen können. Als sie zurückkommen, machen sie ein völlig überraschendes Angebot, welches es so noch nie gab. „Es ist kein richtiger Investorencase, daher haben wir eine Idee, die es so noch nie gab“, so Maschmeyer. Statt 35 Prozent der Unternehmensanteile gegen 210.000 Euro Kapital gibt es für Unique United Untersützung in Form von Manpower. In der Sendung hieß es von Ensthaler: „Ihr habt mich total berührt. Wir wollen euch einen Mitarbeiter für das erste Jahr zur Verfügung stellen. Jemand, der euch wirklich unterstützen wird, und wir zahlen ihn.“ Jetzt ist klar – es bleibt nicht bei einem Mitarbeiter. Stattdessen habe das Unternehmen zwei Mitarbeitende in Teilzeit und einen auf Minijobbasis anstellen können, so Kleemeyer.