In der Neusser Nordstadt : Höhenretter proben den Ernstfall

Insgesamt bestand das Team aus sechs Rettern und einem „Verletzten“. Am Freitag wird von 8 bis 12 Uhr nochmal dasselbe Szenario geübt. Foto: Stadtwerke/Stadtwerke Neuss

Neuss Spektakuläre Bilder an einer Stadtwerke-Gaskugel in der Nordstadt: Die Feuerwehr hat am Donnerstag die vertikale Seilrettung einer „verletzten Person“ geübt. Am Freitag soll Teil zwei des Höhen-Trainings stattfinden.

In den sozialen Medien wurde bereits das Schlimmste befürchtet. Doch was auf den ersten Blick aussah, wie ein schlimmer Unfall mit einer verletzten Person in luftiger Höhe, sollte sich schnell als harmlose Übung herausstellen.

Die Feuerwehr hat nämlich am Donnerstag ein Höhenrettungs-Training an einer Gaskugel der Stadtwerke im Neusser Norden absolviert – als Präventionsmaßnahme, um bei einem Notfall schnell reagieren zu können. Schließlich müssen schwindelfreie Mitarbeiter dort regelmäßig hinaufklettern, um Ventile zu prüfen. „Diese Übung hatte die Feuerwehr bei uns angefragt“, erklärt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer.

Das Training war in zwei Abschnitte unterteilt: Zum einen gab es die Rettung im Stand und zum anderen den Transport nach unten einer liegenden Position. In beiden Fällen wird der Verletze grundsätzlich in einer Trage transportiert. Die Rolle des Verletzten hat ein Feuerwehrmann übernommen. Insgesamt bestand das Team aus sechs Rettern und einem „Verletzen“. Beide Aktionen verliefen erfolgreich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Feuerwehr ist also für den Ernstfall bestens gerüstet.

Höhenretter müssen 72 Übungsstunden pro Jahr nachweisen. Foto: Stadtwerke/Stadtwerke Neuss

Wie Feuerwehr-Sprecher Christian Franke auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, finden solche Übungen regelmäßig statt – schließlich sind sie Pflicht: „Bei der Neusser Feuerwehr haben wir zwölf ausgebildete Höhenretter, die pro Jahr jeweils 72 Übungsstunden nachweisen müssen.“ Anders als beispielsweise in Düsseldorf oder Köln, verfügt die Neusser Feuerwehr über keine reine Höhenretter-Gruppe. In der Quirinus-Stadt ist es eher eine Zusatzausbildung für hauptamtliche Kräfte. Die Höhen-Experten werden zum Beispiel gerufen, wenn ein Patient im Neusser Hafen von einem Schiff gerettet werden muss. Ein Drehleiterkorb wird dann als Fixpunkt verwendet, um sich abzuseilen und die betroffene Person schonend zu retten. Doch nicht nur bei Höhe kommen die Experten zum Einsatz, sondern auch bei Tiefe – zum Beispiel, wenn jemand aus einem Schacht geborgen werden muss.

Die „verletzte“ Person wurde von einem Feuerwehrmann gespielt. Foto: Stadtwerke/Stadtwerke Neuss