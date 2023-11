Hochwasser in Neuss Bilder vom Rhein – nach dem Hochwasser fällt der Pegelstand

Auch in Neuss und in Düsseldorf, wo der Pegel am Dienstagmorgen bei 6,77 Metern lag, rechnete der Hochwasservorhersagedienst damit, dass die Pegelstände wieder fallen. Weiter flussabwärts, in Emmerich am Niederrhein, wird der Höchststand erst am Mittwochnachmittag erwartet.