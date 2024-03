Landesgartenschau 2026 in Neuss Hochwasserwand vor Laga-Haupteingang wird geknackt

In die Zeit nach der Laga muss die Stadt auch den geplanten barrierefreien Ausbau der Einmündung der Industriestraße in die Hammer Landstraße – samt Anschluss an den Radschnellweg – vertagen. Weil wegen der Hafengleise auch in die Fahrbahn der Industriestraße eingegriffen werden muss, ist das nach Überzeugung der Verwaltung bis zur Laga nicht zu schaffen. Was aber nötig und leistbar ist, ist die Gestaltung der Nebenanlagen auf der südlichen Seite der Hammer Landstraße. Sie werden auf einer Länge von 65 Metern auf 7,50 Meter verbreitert, was vor allem den Parkplatz der Hafenverwaltung trifft. Breit genug für eine repräsentative Verbindung zum geplanten und neu zu schaffenden „Entreeplatz“ am Eingang West der Laga – und für den Radschnellweg in fernerer Zukunft.