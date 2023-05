Info-Tag in Neuss Bürger wappnen sich für Naturkatastrophen

Jacob Filz vom Beratungsteam aus Köln kommt überall dort hin, wo es eine potenzielle Hochwassergefahr gibt. Norbert Untulis vom städtischen Betrieb Infrastruktur Neuss, ist unter anderem für die Kanalplanung zuständig. Um Hochwasser zu vermeiden, werden sogenannte Retentionsflächen eingerichtet und die Durchmesser der Abwasserrohre vergrößert. Für Deichgräf Gerd Eckers ging es jetzt vor allem darum zu vermitteln, was der Einzelne tun kann, um sein Eigentum zu schützen. Er weiß, dass es überall im Stadtgebiet Gefahrenstellen gibt. Und er erinnert sich an Tage in den Jahren 1993 und 1995: „Da konnte man in einigen Straßen nasse Füße bekommen.“ Für ihn sind die Starkregen-Ereignisse besonders tückisch: „Einen Rheinpegel in kritischer Höhe können wir vorhersehen und uns darauf einstellen, bei Starkregenfällen ist dies nicht möglich.“