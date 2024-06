Umweltbewusstsein fördern Hochbeete für Schulhof in Neuss

Da die Schule die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz in vielen Unterrichtsfächern anbinde, kam Krings die Idee, das theoretisch Erlernte auch praktisch für die Kinder erfahrbar zu machen: „Ich baue seit einigen Jahren eigenes Gemüse an. Man kann Kindern Klimaschutz an diesem Beispiel sehr gut vorleben.“ Es fange schon bei der Frage an, wo Gemüse und Kräuter überhaupt herkommen. „Viele Kinder kennen nur die Verpackungen aus dem Supermarkt“, meint die Lehrerin.