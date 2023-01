Karneval in Neuss-Hoisten Gelungene Generalprobe der Hoaster Wiever

Inspirationen holt sich das zwölfköpfige Ensemble bei anderen Sitzungen, im Internet oder „im Dorf“: So nimmt Angela Welter, die als Kostümbildnerin auch für das Nähen und Beschaffen der aufwändigen Verkleidungen zuständig ist, in ihrem Solo-Stück „Dorfklatsch“ die Themen des Stadtteils auf die Schippe. Aber auch mit Gesang, Tanz, Sketchen und Gruppendarbietung wissen die Wiever zu überzeugen. Sonja Reuschke erteilt als Kölner Verwaltungsangestellte eine Genehmigung an Steffi Pizzaleo, die sodann einen ganz speziellen Muezzin-Ruf performt: „Der kommt ja aus dem Orient und das ist rechtsrheinisch.“