Attraktion am Rhein Historisches U-Boot passiert am Samstag auch Neuss

Grimlinghausen · Auf dem Transport nach Speyer wird das ausgemusterte U-Boot U17 am kommenden Samstag auch in Neuss zu sehen sein. Wahrscheinlich am frühen Nachmittag können Schaulustige den Koloss auf dem Rhein bewundern.

10.05.2023, 16:08 Uhr

9 Bilder U-Boot auf letzter Reise — U17 fährt auch durch NRW 9 Bilder Foto: dpa/Frank Molter

Einen ungewöhnlichen Transport können Schaulustige und (Hobby-) Fotografen am kommenden Samstag erleben – vorausgesetzt, sie haben einen freien Blick auf den Rhein. Denn am frühen Nachmittag ist dort, wahrscheinlich am besten vom Grimlinghausener Sporthafen oder vom Uedesheimer Rheinbogen, ein ausgemustertes U-Boot zu sehen, das Kilometer für Kilometer auf einem Lastenschiff zum Technikmuseum nach Speyer transportiert wird. Seit einigen Tagen ist es unterwegs, am Samstag ist die Strecke Duisburg-Köln geplant, und die führt auf dem Rhein bekanntlich auch an Neuss vorbei. Gegen 17:30 Uhr wird der Transport in Köln erwartet. Das U-Boot, 48 Meter lang und 500 Tonnen schwer, hatte bis 2010 fast 40 Jahre in der Bundesmarine gedient, auf der Nord- und Ostsee und später auch im Mittelmeer. Wer die einzelnen Stationen live verfolgen möchte, kann dass hier online machen.

(goe)