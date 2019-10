Historischer Abend : Ein Blick ins mittelalterliche Neuss

Jens Metzdorf und Josef Burdich (v.l.) hielten die Vorträge im Romaneum. Foto: Staniek/Dieter Staniek

Neuss Beim Historischen Abend der Heimatfreunde im Romaneum wurde die zeit 800 Jahre zurückgedreht. Neben der Neusser Wehrhaftigkeit ging es auch darum, was Neusser Straßen „erzählen“ können.

Von Beate Berrischen

Manche Dinge ändern sich selbst in 800 Jahren nicht: So wie heute Anlieger den Neubau ihrer Straße bezahlen müssen, mussten auch im 12. Jahrhundert die Bürger den Bau der Neusser Stadtmauer selbst finanzieren. Und damals wie heute waren Fachleute für den Bau verantwortlich. Die Annahmen, dass die Bürger die Mauer auch selbst bauen mussten, erwies sich als falsch.

Auch einige Zuhörer mussten beim Historischen Abend der Heimatfreunde im Romaneum offenbar ihre Annahmen zur Stadtmauer und zu den Straßen und Straßennamen der Stadt revidieren. Denn beim Vortrag von Josef Burdich, ehemaliger Schulleiter des Marienberg-Gymnasiums, über die Wehranlagen, sowie beim Vortrag von Jens Metzdorf, Leiter des Neusser Stadtarchivs, über die Straßen der Stadt waren immer wieder Laute des Erstaunens von den rund 200 Gästen zu hören.

Vielen unbekannt war beispielsweise, dass Neuss auch schon vor dem Bau der Stadtmauer Ende des 12. Jahrhunderts eine erfolgreiche Wehr hatte. Zwar gäbe es keine Belege dafür, aber da es in vielen vergleichbaren Städten der damaligen Zeit üblich war, dass sie mit Hecken, Gräben und Palisaden geschützt waren, könne man das auch für Neuss annehmen, erklärte Burdich.

Dieser Schutz sei auch über viele Jahre völlig ausreichend gewesen. Dass Neuss trotzdem eine Steinmauer baute, lag zum einen daran, dass solch eine Mauer ein Prestigeobjekt war, zum anderen, dass die Waffen weiterentwickelt wurden. Im 15. Jahrhundert kamen neben Pfeil und Bogen, Armbrust und Hakenbüchse auch erste Kanonen zum Einsatz. Sie waren jedoch schwer zu bedienen und hatten viele Tücken.

Alles Gründe, warum Karl der Kühne die Stadt trotz einjähriger Belagerung nicht einnehmen konnte. „Hinzu kam aber auch, dass es mit der Kampfmoral der Angreifer nicht weit her gewesen sein dürfte“, so der Historiker. Karger Lohn und immer schlechtere Lebensbedingungen machten die Angreifer empfänglich für Bestechlichkeit, was die Neusser zu nutzen wussten. Eine weitere erfolgreiche Strategie der Bürger: Sie verließen immer wieder in kleinen Scharen ihre Verteidigung und schalteten die Kanonen der Angreifer aus.

100 Jahre später reichte das allerdings nicht mehr. Der Graf von Neuenahr nahm Neuss ein. Die Kriegswaffen waren weiter verbessert worden und nur noch Barockfestungen mit Bastionen konnten Angreifern standhalten. Mehr und mehr verloren die Mauern ihre Schutzfunktion und Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Neusser Stadtmauer schließlich abgebrochen. Ihre Basaltsteine verließen Neuss aber nicht, sondern wurden zur Neu-Pflasterung der Straßen verwendet.

Apropos Straßen: Auch dort gab es viele Annahmen, die die Zuhörer revidieren mussten. So waren offenbar viele davon ausgegangen, dass die Bezeichnung Ober- und Niedertor etwas damit zu tun haben, dass das Obertor höher liegt. „Tatsächlich liegt das Obertor aber nur auf 36 Meter, während das Niedertor auf 38 Meter liegt“, klärte Metzdorf auf. Aber als repräsentativstes Tor, durch das der Landesherr, der Erzbischof und Kurfürst, von Köln kommend einzog, hatte das Obertor nun mal eine hervorragende, „obere“ Bedeutung.

Der Straßenname Glockhammer – die urkundlich am frühesten belegte Straße in Neuss – hat auch nichts mit Glocken zu tun. Der ursprüngliche Name lautete Crachamo und kommt vermutlich daher, dass die Straße einst zur Hauptanlegestelle des Hafens führte. Dazu mussten die Fuhrwerke durch die „Kranenpforte“. Vermutlich wurde aus Krane später „Krok“, dann „Klok“, „Kloik“ und schließlich „Glock“. Während „Hammer“ von Hamo stammt, das für eine gekrümmte Linie steht. Der Name Glockhammer kommt also vermutlich daher, dass es eine gekrümmte Straße war und ist, die zur Kranenpforte führte.

Die Zitadellstraße verweist dagegen – wie der Name schon sagt –, auf die Zitadelle, die 1672 in Neuss gebaut werden sollte. „Der Bau geriet jedoch aus Geldmangel und Unwillen der Neusser ins Stocken“, berichtete Metzdorf, so dass die ersten Bauten schnell wieder beseitigt wurden. Der Name aber blieb.