Eine Fahrt in der historischen Tram Mit der Oldie-Straßenbahn auf Zeitreise in Neuss

Die historische Straßenbahn, 1928 in Düsseldorf von Schöndorf gebaut, rattert laut über die Schienen am belebten Markt vorbei in Richtung Glockhammer. Dort warten bereits einige neugierige Neusser darauf, in die Oldie-Bahn zuzusteigen, die am Samstag von 11 bis 16 Uhr zwischen den Haltestellen Stadthalle/Museum und Friedrich-Ebert-Platz pendelte und Interessierte kostenlos auf eine kurze Zeitreise mit Fotos des Stadtarchivs durch die Neusser Geschichte entführte.