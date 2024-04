Zeitreise durch die Stadtgeschichte mit historischen Luftbildern So haben Sie Neuss noch nie gesehen

Die Bilder, in den Anfängen natürlich in Schwarz-Weiß und teils nicht in der heute gewohnten Schärfe zeigen Neuss als Stadt im stetigen Wachstum und Wandel. Ein Blick auf die Innenstadt zeigt auf den frühen Bildern noch deutlich die Spuren der Bombenangriffe während des Zweiten Weltkrieges und dann die verschiedenen Phasen des Wiederaufbaus. Vor allem mit dem Fokus auf die Innenstadt und den Hafen wird der Wandel deutlich. Wer sich in Kartenausschnitten durch die Jahre und Jahrzehnte klickt oder die Folge der Fotos wie in einem Film ablaufen lässt – eine besonders eindrucksvolle Variante im Online-Tool der Bezirksregierung –, der sieht etwa den Meererhof entstehen oder das Merkur-Kaufhaus, später Horten und dann Landestheater sowie Kreishaus, wachsen. Im Hafen, zum Beispiel auf der Hafenmole I, entstehen Industriebetriebe, dann verschwinden sie und entstehen neu. Auch neue Nutzungen sind deutlich zu erkennen, etwa das Verschwinden der Autos aus dem Innenstadtkern am Markt oder der Wandel vom Busbahnhof zum Romaneum. Auch das Rathaus mit seinem modernen Anbau ist Teil der Stadtsilhouette im Wandel, ebenso wie die Südliche Furth, wo die Hallen der alten Schraubenfabrik einer großen Brache weichen, die noch immer auf den Baustart für ein neues Wohnquartier wartet.