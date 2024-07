Reihe „Neuss historisch“ fortgesetzt Das Schild, das die „Bürger“ erklärt

Die Erklärtafeln von „Neuss historisch“ haben zum Ziel, für Besucher und Einheimische an ausgewählten Gebäuden und Orten die historischen Bezüge deutlich zu machen. Dabei stehen die Bauten im Vordergrund, es wird aber auch an Ereignisse erinnert – so an „Neuss und die Hanse“ sowie die „Volksversammlung vor Neuss“ auf den Rheinwiesen, wo am 10. September 1848 Ferdinand Lasalle zu den Rednern gehörte. Die „Barriere“ in Reuschenberg und „Haus Vogelsang“ in der Nordstadt machen deutlich, dass die Reihe „Neuss historisch“ nicht auf das Stadtzentrum begrenzt ist.