Antrag der CDU Neuss Hinweistafeln warnen vor Baden im Rhein

Der Rhein zieht aber schon jetzt Menschen an, die nicht nur an seinem Ufer rasten, sondern sich auch ins Wasser wagen – wenn auch derzeit eher zum Planschen. Die Wasserwacht der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) hält deshalb seit Ende April an den Wochenenden ihre Rheinwache in Uedesheim besetzt. Doch über die Präsenz der Retter hinaus war auch der DLRG klar, breiter ansetzen zu müssen. So startete sie schon vor Jahren ihre „Rote Karte-Aktion“, an deren Inhalt man nach Crefelds Ansicht Maß nehmen könnte.