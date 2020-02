Netto am Hermannsplatz in Neuss : Hinweise nach versuchtem Raub

Netto am Hermannsplatz in Neuss

Neuss Nach dem versuchten Raubüberfall auf den Netto-Supermarkt am Hermannsplatz am vergangenen Freitag sind mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen.

Diesen gehe man derzeit nach, wie Polizeisprecherin Diane Drawe auf Nachfrage am Montag mitteilte. Ein Unbekannter war gegen 14 Uhr in den Markt gestürmt und hatte mit einem Messer in der Hand einen Kassierer aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Darauf ging der unerschrockene Angestellte (37) jedoch nicht ein und forderte den Unbekannten auf, das Ladenlokal zu verlassen. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute fußläufig in Richtung Sternstraße.