Hinweise der Kirche Ansprechbar auf dem Neusser Hauptfriedhof

Die Winterzeit beginnt. Allerheiligen und Allerseelen stehen vor der Tür. Besonders an diesen Tagen wird man an verstorbene Angehörige erinnert. In vielen Gemeinden gehen die Seelsorger auf die Friedhöfe und leisten den Menschen Beistand. Es werden mit den Familien der Verstorbenen kleine Andachten gehalten oder die Gräber mit Weihwasser gesegnet. Der November ist eine Zeit des Trauerns und Gedenkens an die Verstorbenen und gleichzeitig eine Zeit der dankbaren Erinnerung an liebgewonnene Menschen.