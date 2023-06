Partnerstadt von Neuss Freundschaft mit Pskow hinterfragt

Beschoten hat noch ein Visum – und konnte jetzt zum sechsten Mal seit Kriegsbeginn nach Russland reisen. Kultureller Austausch, so sein Eindruck, „ist von Russland nicht gewollt.“ Dort würden derzeit eher Wehrsportvereine finanziert. Die Administration im Rathaus sei „systemtreuer gemacht“ worden, berichtete er. China sei sehr präsent, der Rubel verliert an Wert, die Lebenshaltungskosten hätten sich verdoppelt. „Wer kann, sucht sich einen Nebenverdienst“, so Beschoten.