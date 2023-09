Augustinerinnen-Orden in Neuss Hinter Klostermauern entsteht ein neues Quartier

Der Rhein-Kreis als Heimaufsicht und der Landschaftsverband Rheinland sind sich einig: Der Bedarf an gerontopsychiatrischen Pflegeplätzen ist besonders groß. Die St.-Augustinus-Gruppe will und soll ihn decken – und weiß auch schon wo: Hinter den Immunitätsmauern des Kloster Immaculata. Dort soll neben einer derart spezialisierten Einrichtung mit 40 Plätzen auch ein neues Altenheim mit 80 Plätzen entstehen. Plus Tages- und Kurzzeitpflegeplätzen. Unter dem Dach der geplanten Seniorenhilfeeinrichtung werden zudem die Ordensfrauen der Neusser Augustinerinnen eine neue Heimat finden. Damit ist die Frage gestellt: Was wird aus dem Mutterhaus des Ordens?