Was sich auf den Baustellen tut Hinter den Kulissen des Neusser Rheinpark-Centers

An Selbstbewusstsein mangelt es den Verantwortlichen beim Blick in die Zukunft nicht. Frei nach dem Motto „Denke groß“ wird auf neu platzierter Fassadenwerbung an vereinzelten Ladenflächen nämlich bereits die Marschroute zum „besten Rheinpark-Center aller Zeiten“ ausgegeben. Kostenpflichtiger Inhalt Gelingen soll dies mit einer Neustrukturierung, die vor allem mit der Schaffung des großen Gesundheitszentrums im zweiten Obergeschoss zusammenhängt. Der wohl spektakulärste Umzug ergibt sich dadurch für Saturn und Aldi, die auf die ehemalige Real-Fläche ziehen werden.