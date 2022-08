Schützen in Neuss : Hilgers wird König in Allerheiligen

Andreas Hilgers an der Seite seiner Frau Franziska. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Allerheiligen Andreas Hilgers war beim Königsschießen in Allerheiligen am Montagabend erfolgreich. Der 37-Jährige freut sich nun auf seine Regentschaft an der Seite seiner Frau Franziska. Die Kinder heißen Theo und Frida.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hilgers ist im Zug „Blaue Jungs“ aktiv und Adjutant vom Grenadiermajor. Beruflich ist er tätig auf dem Pferdehof Hilgershof.

Noch bis Dienstag soll das Schützenfest in Allerheiligen zu einem „Fest der Begegnung, der Fröhlichkeit und des Frohsinns“ werden, wie Oberst Stephan Hilgers jüngst versprach. Am Dienstagabend beschließt der „Krönungsball“ im Festzelt die Feierlichkeiten.

(jasi)