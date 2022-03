Kundgebung auf dem Markt : Neusser sichern Hilfe zu

Rund 300 Teilnehmer kamen zur Kundgebung auf dem Markt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Rund 300 Teilnehmer kamen am Samstag zur Kundgebung „Neuss gegen den Krieg in der Ukraine“. Dort sicherte der Bürgermeister allen Opfern des Krieges eine sichere Zuflucht zu. In einer Resolution geht die Politik sogar noch weiter.