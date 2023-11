Grüne im LVR ehren „Neuss hilft“ Verein für Engagement mit Regenbogenpreis ausgezeichnet

Große Freude gab es bei dem Verein „Neuss hilft“. Der gemeinnützige Verein ist am Mittwoch in einer Feierstunde im „Gare du Neuss“ am Hauptbahnhof mit dem Regenbogenpreis der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Landschaftsverband Rheinland (LVR) ausgezeichnet worden.