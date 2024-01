Hilfe für obdachlose Frauen in Neuss Von der Straße bis zur Ausbildung

Vor allem beim Gang durch die Innenstadt fallen sie an verschiedenen Stellen ins Auge. Sogar in den aktuellen Wintermonaten sind in verschiedenen Ecken und geschützten Gebäude-Winkeln Decken, Schlafsäcke und Co. zu sehen. In manchen Fällen sind in den provisorischen Nachtlagern auch Personen zu erahnen, die dort Schutz vor Kälte und Wind suchen. Was im Stadtbild auffällt: Bei den obdachlosen Menschen, die sich im Freien aufhalten, handelt es sich zum Großteil um Männer. Dabei ist die Problematik an sich gewiss nicht nur dem männlichen Geschlecht zuzuordnen. Auch Frauen landen aus unterschiedlichen Gründen und Lebensumständen auf der Straße. Darum gibt es in der Quirinusstadt Hilfseinrichtungen, die genau in diese Kerbe schlagen.