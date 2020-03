Angebote in Neuss : Hilfsbereitschaft in der Corona-Krise

Immer mehr Nachbarn bieten untereinander unmittelbare und unkomplizierte Hilfe an: Sie erledigen beispielsweise Einkäufe für Personen, die zu Zeiten der Corona-Krise als besonders schutzbedürftig gelten. . Foto: dpa/Roland Weihrauch

Neuss Einkäufe erledigen, Zeit zum Reden oder Fahrdienste: Das Engagement der Neusser ist in Zeiten der Corona-Krise groß. Privatpersonen, Vereine und Unternehmen bieten ihre Unterstützung an. Die Stadt koordiniert die Angebote.

In Zeiten der Corona-Krise gibt es immer mehr Neusser, die ihre Hilfe anbieten: Sie wollen für gefährdete Personen oder solche, die unter Quarantäne stehen, Einkäufe erledigen, Medikamente abholen oder Fahrdienste übernehmen.

Noch vor wenigen Tagen hat der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki dazu aufgerufen, angesichts der Einschränkung mancher Hilfsdienste zu überlegen, wie aktuell Nächstenliebe ausgeübt werden kann. „Viele Menschen sind jetzt pragmatisch und packen tatkräftig an und warten nicht erst, bis eine ,Struktur’ aufgebaut ist“, sagt Thomas Kaumanns vom Kreiskatholikenrat. So vermittelt etwa das Pfarrbüro St. Martinus in Holzheim Hilfen und auch die „Offene Tür“ im Barbaraviertel, Träger ist die katholische Jugendagentur, hat Nachbarschaftshilfe organisiert.

Die Autovermietung Arndt möchte Fahrzeuge bereitstellen. Foto: Christian Franke

Info Vermittlungs-Hotline der Stadt Neuss Erreichbarkeit Unter der Telefonnummer 02131/909050 können die besonders schutzwürdigen Personen Hilfe bei Einkäufen und Apothekengängen erhalten. Die Hotline ist von montags bis freitags, 9 bis 15 Uhr, besetzt. Helfer Wer sich engagieren und ältere Menschen sowie Personen mit Vorerkrankungen unterstützen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 02131/902027 anmelden.

Dass die Hilfsbereitschaft bei den Neussern groß ist, hat auch die Stadt erfahren. Viele Anrufe von Einzelpersonen und Gruppen seien bei ihnen eingegangen, die ihren Einsatz zugesagt hätten. Die Stadt hat nun eine Hotline eingerichtet, unter der sich ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen melden können, wenn sie etwa bei Einkäufen oder Apothekengängen Hilfe benötigen. Unter der Hotline möchte die Stadt Neuss auch die „helfenden Hände“ koordinieren. Bislange gebe es dort mehr Menschen, die ihre Hilfe anbieten. „Das heißt allerdings nicht, dass wir keine Helfer mehr suchen“, sagt Stadtsprecher Tobias Spange. Die Zahlen erklärt er sich so: Es sei wahrscheinlich, dass die älteren Menschen noch nichts von dem Angebot mitbekommen haben, da sie über das Internet weniger gut zu erreichen sind, als die junge Helfergruppe.

Zu den Ehrenamtlern gehört auch Esther Natschak. Vor einer Woche ist sie in einen Zustand gefallen, den sie selbst als „Schockstarre“ bezeichnet. Die Nachrichten rund um die Ausbreitung des Corona-Virus haben sie einerseits beunruhigt, aber auch entschlossen gemacht. Die 42-Jährige wollte gerne einen Beitrag leisten und hat kurzerhand die Facebook-Gruppe „Coronahilfe in Neuss“ gegründet. Innerhalb weniger Tage sind mehr als 1000 Mitglieder beigetreten: „Das geht weit über das hinaus, was ich mir vorgestellt habe“, erzählt Natschak, „eine Frau hat zum Beispiel auch angeboten, Telefongespräche mit Menschen zu führen, die gerade niemanden zum Reden haben.“ Und die Autovermietung Arndt kündigte an, Ehrenamtlern, die sich in der Nachbarschaftshilfe im Großraum Neuss und Düsseldorf engagieren, kostenlos ein Transportfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel, wenn sie bei ihren Einsätzen besonders viel Lieferplatz benötigen.

Esther Natschak hat die Gruppe „Corona Hilfe in Neuss“ gegründet. Beinahe sechs Stunden verbringt sie täglich mit der Koordination. Foto: Privat