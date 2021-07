Federheim in Rosellerheide : Neusser Hilfe für Vögel aus Hochwasser-Gebiet

Auf diesem Bild kurz nach der Rettung aus dem Krisengebiet sind die Verunreinigungen in dem Gefieder gut zu erkennen. Das Öl muss vorsichtig rausgewaschen werden. Foto: Babette/Babette Terveer

Neuss Das Federheim in Rosellerheide hat Tiere aufgenommen, die den Wassermassen nicht entkommen konnten. Das Gefieder der Vögel ist so verdreckt, dass eine normale Reinigung nicht ausreicht. Das Tierheim wendet darum eine spezielle Methode an.

Erst vor wenigen Monaten hat der Tierschutzverein „Notpfote Animal Rescue“ das bundesweit erste Gefieder-Tierheim eröffnet. Dass der Bedarf einer solchen Einrichtung vorhanden ist, beweist schon allein die Zahl von rund 160 Vögeln (viele davon sind noch Küken), die derzeit auf der großen Fläche hinter dem Haus der Vereinsvorsitzenden Babette Terveer in Rosellerheide aufgepäppelt werden.

In diesen Tagen hat die langjährige Tierschützerin besonderen Besuch – der allerdings auch eine spezielle Pflege benötigt: Das Federheim hat nämlich Vögel aufgenommen, die vor Kurzem aus den von Hochwasser betroffenen Gebieten gerettet wurden – darunter Blässhühner, Stockenten und eine Kanadagans. Der Kontakt sei über Stefan Böckling vom „Tiernotruf“ zustande gekommen. Er wurde ins Hochwassergebiet gerufen, um sich dort um die Tiere zu kümmern, die den Wassermassen nicht entkommen konnten. Ein großes Problem: Die Federn der geretteten Vögel waren voller Schlamm und somit auch voller Öl. Denn: „Durch das Hochwasser sind sehr viele Heizöltanks kaputt gegangen. Das ganze Öl schwimm mit in den Flüssen und setzt sich auch an den Uferrändern ab“, sagt Babette Terveer.

Info Jeder Neuzugang wird tierärztlich untersucht Fläche Das Grundstück, auf dem sich das Federheim befindet, ist 1290 Quadratmeter groß. Pflege Jeder Neuzugang im Federheim wird zunächst tierärztlich untersucht und versorgt. Unter den „Gästen“ befinden sich auch verletzte Gänse aus dem Jröne Meerke.

Ein weiteres Problem: Selbst wenn die Vögel gerettet werden können, ist es mit einem einfachen Auswaschen nicht getan. Darum seien sie zunächst zu der Spezialistin Tanja Regmann gebracht worden, die eine aufwendige Spezial-Reinigung des Gefieders vornahm. „Die Tiere müssen 40 Minuten lang gewaschen werden, damit die Rückstände ausgespült werden. Zudem muss man dabei nach einem bestimmten Schema vorgehen – und das Wasser muss eine konstante Temperatur von 40 Grad haben“, sagt die Neusser Tierschützerin. Da Terveer und Co. davon ausgehen, dass sie wegen der zunehmenden Extrem-Wetterlagen häufiger mit Fällen dieser Art zu tun haben werden, planen sie, sich diese Spezial-Reinigung zeitnah beibringen lassen, um sie selber vornehmen zu können.

Da die Anzahl der geretteten Tiere immer größer wurde, nahmen die Verantwortlichen im Krisengebiet Kontakt zu Babette Terveer auf – die einige der Vögel sofort bei sich aufnahm. „Für die Regenerationsphase bleiben sie bei uns“, wie sie sagt. Diese Phase dauere einige Wochen. Dann könnten die Vögel – bis auf die Blässhühner – in der näheren Umgebung ausgesetzt werden.