Beratung ür Eltern in Neuss : Hilfe bei jugendlichem Suchtmittelmissbrauch

Neuss Oft wird der Drogenmissbrauch der Kinder auch für Eltern zur Belastung. Ein Workshop soll helfen. Der Titel: „Zu viel, zu oft: Hilfe bei jugendlichem Suchtmittelmissbrauch“.

Der Austausch mit anderen Betroffenen sei dabei wichtig. In der ersten Ausgabe des Workshops vor einem Jahr hätten sich die Teilnehmenden auch über die vier Treffen hinaus miteinander vernetzt. „Genauso wichtig ist aber, dass die Eltern sich mit ihren eigenen Ressourcen auseinandersetzen und wieder Zugang zu ihren Kindern finden“, sagt Weege. Dafür gebe es allerdings keine allgemeinen Verhaltensregeln, jede Beziehung würde sich unterscheiden. „Trotzdem gibt es Ähnlichkeiten im Verhalten der Angehörigen. Und das Entdecken dieser Ähnlichkeiten kann hilfreich sein“, so Groß-Reuter. Start der Veranstaltung ist am 18. August. Weitere Termine soll es am 25. August und am 1. und 22. September geben. Jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Es empfiehlt sich, an allen Terminen teilzunehmen, da die Inhalte teilweise aufeinander aufbauen. Jugendliche würden laut Groß-Reuter und Weege oft selbst erst später als ihre Eltern merken, dass sie ein Problem mit Suchtmitteln haben. Es sei aber auch schon vorgekommen, dass sich Jugendliche selbst bei der Caritasberatung gemeldet haben, nachdem die Eltern am Workshop teilgenommen hatten. Die teilnehmenden Eltern haben Kinder zwischen 14 und 27 Jahren. „Durch Corona hatten wir nochmal jüngere Leute in der Beratung“, sagt Michael Weege. Weitere Informationen sind telefonisch unter 02131 889170 sowie per Mail an fachambulanz@caritas-neuss.de erhältlich. Dort können Interessenten sich auch anmelden.