Ahrtal-Hilfe aus Neuss Das zweite Weihnachtsfest im Flutgebiet

Obwohl seit der Flutkatastrophe im Ahrtal bereits eineinhalb Jahre vergangen sind, sind die Wiederaufbauarbeiten längst nicht erledigt und die Helfer noch immer mehr als willkommen. Auch in der Weihnachtszeit fahren einige Neusser weiter in das Flutgebiet, um zu helfen, wo es nötig ist. Einer von ihnen ist Lars Boes. Der Inhaber des Printer-Store in Neuss war schon Tage nach der Flut vor Ort, um zu helfen, und tut dies noch immer so oft wie möglich. „Für die Weihnachtszeit haben wir einige Verteilaktionen mit Geschenken für Kinder und Senioren organisiert“, erzählt er. Er selbst fahre außerdem bei sogenannten Lichterfahrten mit, bei denen die Teilnehmer mit festlich beleuchteten Transportern durch die Orte fahren. Außerdem unterstütze er in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Gesellschaft „Roundabout Kids“ kleinere Weihnachtsfeste in der Region.