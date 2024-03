Gesamtschule an der Erft in Neuss Schüler kreieren eigene „Highland Games“

Auf dem Schulhof galt es, neben Pillow Throw und Pulling the Rope auch Weight Throw, Three Leg Run, Stone Line, Paper Ball Throw, Walking with Balloons, Football, Stick Throw und mehr zu bewältigen. Motiviert nahmen die Schüler an den Wettbewerben teil. Jedes Spiel wurde von zwei Schülerinnen begleitet, die es erklärten und die Ergebnisse notierten. Die Lehrer gingen derweil durch die Gruppen und notierten, welche Schüler besonders gut und viel Englisch gesprochen haben. Anschließend wurden die verschiedenen Gewinner der „Highland Erft Games“ ermittelt.