Maibäume und Tanzveranstaltungen : Hier wird in Neuss in den Mai getanzt

Nächstes Wochenende werden die Maibäume aufgestellt. Das kann auch endlich wieder gefeiert werden. Foto: Mark Mocnik

Neuss Schützenvereine und Clubs öffnen zur 1. Mainacht ihre Pforten. Wo wird gefeiert und was gibt‘s zu beachten? Eine Übersicht.

Nach zwei Jahren notgedrungener Feier-Pause können Tanzveranstaltungen und Partys endlich wieder stattfinden. So werden vielerorts die ersten Veranstaltungen anlässlich des Mai-Feiertags geplant. In diesem Jahr fällt der 1. Mai auf einen Sonntag – der freie Tag fällt also weg – dennoch kann ausgelassen in den Mai getanzt werden. Hier wird gefeiert:

Maibaum setzen in Reuchschenberg

Info Grund zu feiern: Tanz in den Mai Brauchtum Traditionellerweise wird am 30. April in vielen Orten ein Maibaum aufgestellt, Maibäume werden an die Liebste verschenkt, anderswo stiehlt man die Bäume als Streich aus anliegenden Gemeinden. Walpurgisnacht Die Herkunft des Festes geht bis ins Mittelalter zurück. Angelehnt wird der Name an die Heilige Walburga, dessen Gedenktag der 1. Mai war. Der Tanz in den Mai ist eine moderne Abwandlung, der wegen des darauffolgenden arbeitsfreien Maifeiertags zelebriert wird.

Bevor in den Mai getanzt wird, stellen der Jägercorps Reuschenberg und der Heimatverein Reuschenberg traditionell ihren Maibaum auf. Zwei Jahre mussten sie wegen der Corona-Pandemie darauf verzichten, in diesem Jahr kann aber wieder alles zurück zum Alten. Ab 15 Uhr sind alle Reuschenberger und Gäste zur Maibaumfeier an der Bergheimer Straße zur Ecke Chrysanthemenstraße eingeladen. Zuvor findet noch das Regimentsschießen des Reuschenberger Bürger-Schützen-Vereins auf der Schützenwiese statt. Ab 11 Uhr werden die besten Schützen an der Vogelstange ermittelt.

Tanz in den Mai in Weckhoven

Wer sonst traditionell zum Lindenplatzfest gegangen ist, muss nicht traurig sein, dass es das nicht mehr gibt – es heißt jetzt nur anders. Grund dafür ist der Umzug vom Lindenplatz zur Otto-Wels-Straße. Dort gibt es beim „Weckhovener Tanz in den Mai“ ab 17 Uhr Livemusik, eine Tombola, reichlich zu essen und viele weitere Überraschungen, bei dem für die ganze Familie was dabei ist, heißt es von Seiten der Neusser CDU, die das Fest organisiert.

Norf tanzt in den Mai

Auch in Norf wird endlich wieder in den neuen Monat getanzt. Der 14. Löschzug veranstaltet gemeinsam mit der TC Germania Norf einen Tanz in den Mai auf dem Kirmesplatz. DJ Stiefel, bekannt aus der Skihalle, legt im Festzelt ab 20 Uhr auf. Dort gelten die aktuellen Coronabestimmungen.

Maiparty der St. Peter Schützen

Die St. Peter Schützenbruderschaft 1908 Allerheiligen lädt zum gemeinsamen In-den-Mai-Tanzen ein. DJ Ralf Köhler legt ab 20 Uhr auf dem Schützenplatz in Allerheiligen auf, der Eintritt kostet 7 Euro.

Antreten des Regiments in Grefrath

„Zum Tanz in den Mai steht bei der St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Grefrath Inthronisation auf dem Programm“, sagt Präsident Volker Meierhöfer. Sowohl der Schüler- und Bruderschaftsprinz als auch der „große“ Schützenkönig werden gekrönt. Um 19 Uhr startet das Programm, Musik kommt von „Voices“. Der Eintritt in das Festzelt kostet 10 Euro. Wichtig: Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine 2G-Plus-Veranstaltung. Besucher sollten also geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein.

Tanz in den Mai mit Westpak

90er-Jahre-Nostalgiker werden im Hamtorkrug in ihre Jugend zurückversetzt. Die Coverband Westpak – „die Bandgewordene 90er-Jahre Playlist“, wie sie sich selber nennen – spielt dort ab 20.30 Uhr Hits, die jeder mitsingen kann. Tickets sind online für 12 Euro erhältlich, an der Abendkasse oder per Reservierung, ein Willkommens-Shot ist inklusive. Das Maske-Tragen wird hier empfohlen, ist aber keine Pflicht. Die 3G-Kontrolle entfällt.

Zünftig in den Mai tanzen im Alpenpark

Auch im Alpenpark wird in den Mai getanzt. Hier gibt es ab 21 Uhr Musik für jeden. Die Tickets kosten 6 Euro und können online auf der Internetseite des Parks gekauft werden. Wichtiger Hinweis: Jogginghose und T-Shirt mit Aufdruck sollten Zuhause gelassen werden, der Veranstalter bittet um eine „schicke Partygarderobe“.

Mit Techno in den Mai im 102 Club

Im Club 102 wird nach dem Opening im März nun in den Mai gefeiert. Auf den unterschiedlichen Floors legen ab 22 Uhr unter anderem Marco Faraone oder Eddy M. auf. Mittlerweile ist der Ticketverkauf in der dritten Phase, wer dabei sein möchte, sichert sich Tickets ab 19 Euro im Vorverkauf auf der Internetseite des Clubs.

Tanz in den Mai in der Pegelbar