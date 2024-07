Hundepension in Neuss „Ich begleite die Hunde teilweise bis zu ihrem Tod“

Doch auch in der Laufbahn als Hundebetreuerin komme das Thema immer wieder hoch. „Ich begleite die Hunde teilweise bis zu ihrem Tod“, erzählt Sternberg. Einmal musste sie einen Hund einschläfern lassen, da während des Aufenthalts in ihrer Pension dem Hund ein Tumor im Bauch geplatzt ist. „Ich hatte es im Gefühl, dass etwas nicht stimmte, da das Blut des Hundes nach meiner Kontrolle am Mund nicht zurück in die Kapillaren ging“, erinnert sie sich. Das sei immer ein großes Alarmzeichen. Da die Besitzer in den USA waren, ließ Sternberg den Hund schließlich mit ihnen per Videoanruf einschläfern.