Gastro-Angebot in Neuss Wo es Mittagsgerichte unter zehn Euro gibt

Einen wechselnden Mittagstisch und Pizza zum fairen Preis gibt es in der Neusser „Hobbyküche“ an der Bergheimer Straße 84, geöffnet ist sie montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr. In Norf locken sowohl die heiße Theke des Edeka-Markts Gossens, Schellbergstraße 9, als auch die Grillstube Selmanaj an den Mittagstisch. Im Edeka-Markt gibt es zum Beispiel am Mittwoch eine Gyrospfanne mit Gemüsereis, Schmorzwiebeln und Zaziki für 6,50 Euro und in der Grillstube ist an jenem Tag eine Wirsing-Hackpfanne für 8 Euro ausgeschrieben.