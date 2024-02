Dilek Gürsoy Neusserin will Kunstherz-Therapie vorantreiben

In gewisser Weise hat Dilek Gürsoys Karriere in der Medizin ihren Anfang in einem Neusser Krankenhaus genommen. „Ich wusste schon als Kind, dass ich Ärztin werden will“, sagt die gebürtige Neusserin. „Meine Mutter lag öfter im Krankenhaus. Ich habe das immer bewundert, wie sie im Etienne-Krankenhaus behandelt wurde von den Ärzten.“ Für die Herzchirurgie entschied sie sich dann im ersten Semester ihres Medizinstudiums. 2012 erlangte sie internationale Bekanntheit, dass sie einem Patienten als erste Frau in Europa ein Kunstherz transplantierte, sieben Jahre später wurde sie zur „Medizinerin des Jahres.“ Seit 2020 hat sie eine Privatpraxis, in der sie Patienten berät, zusätzlich operiert sie in einer chirurgischen Klinik in Düsseldorf.