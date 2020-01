Kolumne - Hermann merkt an : Eine Klassenfahrt und ein böser Wolf

Neuss Als Hermann van Hessen war Christoph Kleinau in der Neusser Politik unterwegs. Diverse Sachen sind ihm dabei aufgefallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Da seid Ihr Politiker ja mal ganz entspannt ins neue Jahr gestartet: Mit einer Klassenfahrt der Planungspolitiker nach Duisburg. Einmal am Opernplatz „Shared Space“ gucken, lecker zu Mitttag essen – und zurück. Anschließend beeilte sich die SPD, die Idee gut zu finden, und ein paar Brummköppe in der CDU-Fraktion wackelten skeptisch mit ihren grauen Häuptern. Alles wie zu erwarten. Also: Dafür hättet Ihr die Strapazen dieser Tagesfahrt nicht auf Euch nehmen müssen.

++++++

Warum eigentlich, Herr Bürgermeister, fand die für die dritten Januarwoche seit langem geplante Sitzung des Hauptausschusses nicht statt? Vier Wochen politische Weihnachtspause und danach nichts zu beschließen? Überhaupt und rein gar nichts? Und der Politik hatten Sie auch nichts mitzuteilen? Was muss es uns gut gehen.

+++++++

Was ist eigentlich los, liebe SPD, dass Ihr zu Eurem Neujahrsempfang keine Politprominenz der Landes-SPD mehr aufbietet? Liegt es nur daran, dass es derzeit keine „roten“ Minister im Landeskabinett mehr gibt, oder ist Neuss keine gute Adresse mehr? Andererseits: Für die Stimmung waren die in der Vergangenheit eh nix. Aber Ihr hätte ja mal den MdB in Lauerstellung, Daniel Rinkert, ans Mikrofon holen können. Dessen Witz mit der Elite-Uni in Frimmersdorf kann man sich auch öfter anhören.

++++++

Ob Ihr die richtigen Prioritäten setzt, liebe Koalitionäre von CDU und Grünen? Die Sondersitzung des Planungsausschusses für den Flächennutzungsplan blast Ihr ab, weil das Thema Einteilung der Wahlbezirke dringlicher erledigt werden muss? Ach, dabei geht es um Posten und Pöstchen? Sagt das doch gleich.

+++++++

Warum, Nicolas Krämer, kamen Sie als böser Wolf verkleidet zum SPD-Empfang? Und wen wollten Sie fressen? Rotkäppchen an Ihrer Seite nicht, das war ja Ihre Frau. Wollten Sie Elisabeth Heyers treffen, die Sie nicht zum Geschäftsführer des Rheinland-Klinikums machen will? Also, auf das Ende vom Märchen wäre ich gespannt.

( )