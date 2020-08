Neusser erhält Rheinlandtaler : Der Kämpfer für Inklusion in Neuss

Info

Idee Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) vergibt den Rheinlandtaler als Ehrung an Menschen, die herausragende Verdienste im Hinblick auf gesellschaftliches und kulturelles Engagement geleistet haben. Und an solche, die besondere kulturwissenschaftliche oder künstlerische Leistungen erbracht haben. Der Rheinlandtaler wird in verschiedenen Kategorien verliehen.

2020 In diesem Jahr werden insgesamt 27 Preisträger mit dem Rheinlandtaler in den Kategorien „Gesellschaft“ und „Kultur“ ausgezeichnet. Preise können Personen, Organisationen oder Unternehmen erhalten, die sich in besonderer Weise für das Rheinland eingesetzt haben oder die Werte und Leitgedanken der LVR leben.

Igll Am 20. August wird Hermann-Josef Wienken mit dem Rheinlandtaler (Kategorie „Gesellschaft“) geehrt. Er ist Sprecher der Initiative „gemeinsam leben und lernen“ (www.igll.de).