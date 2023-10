Auszeichnung in der Neusser Nordstadt Ein Preis für stille Helden

Ziel des Preises ist es laut den drei Initiatoren genau die „stillen Heldinnen und Helden des Alltags“ zu ehren, die sich für Kultur, die Umwelt oder einfach das Miteinander in der Neusserfurth engagieren, ohne ein großes Aufsehen um ihre Arbeit zu machen. Wie genau dieses Engagement aussieht, sei erstmal nebensächlich: Möglich sind zum Beispiel Leute, die ehrenamtlich Konzerte oder Veranstaltungen organisieren, Sportmannschaften trainieren oder andere Menschen im Alltag unterstützen. All diesen Menschen wolle man jetzt Danke sagen, so die drei Initiatoren, die gleichzeitig auch Schirmherren für den Preis sein werden. Außerdem hoffe man noch mehr Menschen zu motivieren, sich im Sozialen, bei Umweltprojekten oder auch im Kulturbereich zu engagieren. Während der Coronazeit hätte es eine Stimmung der allgemeinen Solidarität und des Zusammenhaltes gegeben, die sehr schön gewesen wäre. Heute ist davon allerdings nicht mehr viel davon übrig, sagen die drei. Im Gegenteil: Man würde sich wieder zur Ellenbogengesellschaft entwickeln. Viele Leute würden heutzutage vornehmlich an sich selbst und weniger an ihre Mitmenschen denken. Mit dem Preis wollen Thomas Klann, Mario Loebelt und Thomas Loebelt dieser Entwicklung entgegenwirken und für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Nordstadt werben.