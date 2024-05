Neusser Bundestagsabgeordneter Gröhe bespricht in Washington die großen Themen

Mit dem republikanischen Kongressabgeordneten aus New Jersey, Thomas Kean, sprach Gröhe vor allem über die schwierige Lage im Nahen Osten. Im Gespräch mit Senator Chris van Hollen, Demokrat aus Maryland und Mitglied im Unterausschuss für Afrika und globale Gesundheit, ging es vor allem um die weltweite Stärkung von Gesundheitssystemen auch zur besseren Vermeidung und Bekämpfung von Pandemien. Höhepunkt der Reise in die Hauptstadt der USA war das zweite „Global Health Luncheon“ der Konrad-Adenauer-Stiftung, bei dem es in diesem Jahr um den Schutz geistigen Eigentums und den fairen Zugang zum medizinischen Fortschritt auch für den globalen Süden ging. Bei dem Treffen hochrangiger Experten aus Wissenschaft, internationalen Organisationen, Think Tanks und Politik sprachen neben Hermann Gröhe auch Stefanie Psaki, US-Koordinatorin für globale Gesundheitssicherheit im Weißen Haus, Ambassador John Nkenkasong, „Special Representative for Health Diplomacy“ im US-Außenministerium, Keith Martin, ein früherer kanadischer Parlamentarier, der heute ein internationales Konsortium von fast 200 universitären Einrichtungen im Bereich „globale Gesundheit“ leitet, sowie Victor Dzau, der Präsident der National Academy of Medicine, mit dem Hermann Gröhe schon über zehn Jahre freundschaftlich verbunden ist.