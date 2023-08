Hermann Gröhe zu Gast bei Essity in Neuss Sorge um den heimischen Industriestandort

Die massiv angestiegenen Energiekosten sind gerade für die energieintensive Industrie Anlass zu großer Sorge. Diese Sorgen bestimmten auch ein Gespräch, das Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe (CDU) bei einem Besuch im Neusser Werk von Essity führte, in dem der Konzern Papiertaschentücher und Toilettenpapier für Handelsmarken herstellt. Angel Castro, Geschäftsführer des Werkes, Betriebsratsvorsitzender Ralf Kruska, und Martin Drews, Geschäftsführer des Verbands der papiererzeugenden Industrie in NRW, machten deutlich, welchen Folgen das für 2024 geplante Auslaufen des sogenannten Spitzenausgleichs zur Entlastung energieintensiver Industrien bei der Stromsteuer für die Papierindustrie habe. Für das Neusser Werk werde, so Castro, „allein durch diese politische Entscheidung unsere Stromrechnung um etwa zehn Prozent steigen“. Drews rechnet mit einer Verzehnfachung der Stromsteuer für die energieintensive Industrie und macht klar: „Das passt nun wahrlich nicht in diese schwierige Zeit“. Für Gröhe ist „diese Entscheidung der Ampel, ein bewährtes Instrument zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit unserer heimischen Industrie auslaufen zu lassen, nicht nachvollziehbar“.