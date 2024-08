Auslandsjahr in den USA Hermann Gröhe wirbt für Patenschaftsprogramm

Unter Auszubildenden und jungen Berufstätigen ist das PPP bislang nicht allzu bekannt. Deswegen betont Gröhe: „Ein Austauschjahr in den USA ist ein wertvoller Zusatz im Lebenslauf. Arbeitgeber schätzen internationale Erfahrungen und die damit verbundenen interkulturellen Fähigkeiten.“ Praktika und Networking-Möglichkeiten in den USA könnten demnach den Weg für eine erfolgreiche Karriere ebnen. Die Teilnehmer lernen, in einem globalen Umfeld zu arbeiten, was ihre beruflichen Aussichten erheblich verbessern soll.