Bundestagsabgeordneter aus Neuss Hermann Gröhe nimmt viele Eindrücke aus Uganda mit

In dieser schwierigen politischen Situation ist es laut Gröhe „das Ziel deutscher Entwicklungspolitik insbesondere mit regierungsfernen Maßnahmen unmittelbar zur Verbesserung des Lebens der Menschen beizutragen". Darüber sprach er auch mit den Verantwortlichen des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Uganda. Zwei Tage im Landesinnern boten die Gelegenheit, Projektarbeit vor Ort kennenzulernen. Wieder in Kampala konnte Gröhe an eine wichtige Beziehung anknüpfen, die einst Neuss und Uganda verband. Beim Besuch des katholischen Erzbischofs von Kampala Paul Ssemogerere begegnete Gröhe dem Neffen des 2022 verstorbenen, gleichnamigen ugandischen Oppositionspolitikers, aber auch zeitweiligen Außenministers, der in den Achtzigerjahren häufig in Neuss den damaligen Bundestagsabgeordneten Heinz-Günther Hüsch besuchte und den Gröhe bei diesen Besuchen immer wieder traf.