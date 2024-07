CDU-Abgeordneter aus Neuss verlässt den Bundestag Gröhe verzichtet auf Koffer in Berlin

Ein Foto von 1989, das zeigt, wie alles begann: Mit leichtem Gepäck war Hermann Gröhe per Bahn auf dem Weg in die Bundespolitik, die damals noch in Bonn zu Hause war. Nächstes Jahr heißt es für Gröhe wieder Koffer packen. Er verzichtet auf eine erneute Kandidatur; kehrt somit der Bundespolitik und Berlin den Rücken.

Foto: Andreas Woitschützke (Archiv)