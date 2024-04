Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Hermann Gröhe unterstützt Wettbewerb für beste Ausbilder

In Zeiten des Fachkräftemangels, sagt der CDU-Politiker, sei es wichtig, Beispiele für die hervorragende Ausbildungsarbeit sichtbar zu machen: „Gerade im Rhein-Kreis bieten die Industrie, das Handwerk, soziale Einrichtungen, der Handel, die Landwirtschaft, der Dienstleistungsbereich und viele andere ein vielfältiges, anspruchsvolles und interessantes Angebot an Ausbildungsberufen.“ Mehr denn je, so Gröhe, gelte für junge Leute: „Wir brauchen Euch, auch für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes!“