Europawahl 2024 in Neuss Gröhe unterstützt überparteilichen Wahlaufruf

Zur Teilnahme an der Europawahl am Sonntag sind alleine in Neuss rund 110.000 Männer und Frauen aufgerufen. Ihnen stehen dazu im ganzen Stadtgebiet 89 Wahllokale zur Verfügung. Das Wahlamt im Rathaus ist am heutigen Samstag (8.) noch einmal von 8.30 bis 12 Uhr für Briefwähler geöffnet – und zur Ersatzausstellung für nicht zugegangene Wahlscheine.