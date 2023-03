Bundestagsabgeordneter aus Neuss Diskussion zu Neuordnung der Suizid-Hilfe

Süß ist – auch aufgrund seiner Erfahrungen im Hospiz – sicher, dass schwer kranke Menschen keine Beratung zum Suizid, sondern intensive Begleitung benötigen. In der Palliativmedizin gibt es viele Mittel, Not zu lindern. Es brauche Prävention und Ausweitung an Gesprächsmöglichkeiten. Gerade Corona habe durch stark eingeschränkte menschliche Kontaktmöglichkeiten in allen Generationen viel Leid hervorgerufen, so der Seelsorger. Er sieht eine gesamtgesellschaftliche und kirchliche Aufgabe.