Bundestagsabgeordneter Hermann Gröhe (CDU) „Schließung des Rheinwerks ist ein Alarmsignal für den Standort Neuss“

Auch wenn die Wiederverwertung von Aluminium am Standort Neuss ausgebaut und der Rhein-Kreis durch die Walzwerke von Alunorf in Neuss und Speira in Grevenbroich ein bedeutender Standort der Aluminiumindustrie bleiben soll, sei die Entscheidung, die Aluminiumhütte Rheinwerk zu schließen, ein Alarmsignal. Daran ändere auch der Plan nichts, rund die Hälfte der derzeit 700 Arbeitsplätze sozialverträglich abzubauen.