Hermann Gröhe (CDU) verzichtet auf weitere Bundestags-Kandidatur „Drei Jahrzehnte im Parlament sind die größte Ehre meines Lebens“

Nach 30 Jahren im Bundestag und 35 Jahren in der Bundespolitik hat Hermann Gröhe (63) am Dienstag das Ende seiner parlamentarischen Laufbahn angekündigt. Von seinem Entschluss, zur Bundestagswahl 2025 nicht mehr zu kandidieren, informierte der CDU-Abgeordnete aus Neuss und Bundesgesundheitsminister a.D. am Morgen zunächst den Vorsitzenden der CDU im Rhein-Kreis, Ansgar Heveling, sowie die Parteivorstände der zu seinem Wahlkreis gehörenden Städte Neuss, Grevenbroich, Dormagen und der Gemeinde Rommerskirchen.