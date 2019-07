Diamanthochzeit in Neuss : Beim Tanzen hat es einst gefunkt

Neuss Herbert und Christel Witting feiern am Mittwoch ihre Diamanthochzeit. Gefeiert wird mit der Familie und Schützenfreunden.

Mehr als 70 Jahre ist es her, dass Herbert Witting die Abbruchfirma Witting GmbH gründete, sechs Jahre darauf lernte er seine heutige Ehefrau Christel kennen. Mit ihr zog er das Unternehmen ab 1959 gemeinsam hoch. Am Mittwoch feiern die Eheleute Witting ihre Diamanthochzeit. „Mit den Jahren ist das Zusammenleben intensiver geworden“, sagt Christel Witting (83). „Das Verständnis füreinander wird größer.“ Herbert Witting (92) ergänzt: „Wichtig ist gegenseitiger Respekt.“ Am wichtigsten aber ist den beiden die Familie: ihre Kinder Jürgen und Gabi, die Enkelkinder, die Schwiegertochter. Der familiäre Zusammenhalt sei groß. „Wenn einer ruft, sind alle anderen da.“

In die Neusser Region kamen die beiden 1947 als Kriegsflüchtlinge. Herbert Witting ist gebürtiger Ostpreuße, Christel Witting (geborene Winter) stammt aus Niederschlesien. Im Jahr 1954 kreuzten sich ihre Wege bei einer Tanzveranstaltung in Düsseldorf. Fünf Jahre später, am 24. Juli 1959, gaben sie einander das Jawort. Neben der Firma und der Familie haben sie mehrere Weltreisen gemacht und eine gemeinsame Hauderei betrieben. Dennoch gebe es auch Momente, die sie getrennt verbrächten. Samstagmorgens gehen Christel Witting und ihre Tochter auf den Markt und frühstücken gemeinsam; Herbert Witting verbringt Zeit mit Labradorhündin Shiva. „Die geht sogar mit in die Dusche“, sagt er. „Wenn sie dürfte“, fügt seine Frau hinzu. Herbert Witting lächelt, dann lachen beide. Was sie jungen Paaren mit auf den Weg geben: Toleranz, gegenseitige Akzeptanz, mehr Verständnis füreinander.